Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025

Ak Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ardından gözler yeni trafik cezalarına çevrildi. Şu anda teklif aşamasında olan düzenleme yasalaşırsa drift atma, kırmızı ışıkta geçme, sahte plaka kullanımı gibi ihlallere ödenen cezalar ehliyete el konma, trafikten men etme ve 140 bin liraya varan cezalara ulaşabilecek. Peki Karayolları Trafik Kanunu Teklifi Meclis'ten geçti mi? Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?



YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin 28 Mayıs Çarşamba günü komisyonda görüşüleceğini bildirdi.