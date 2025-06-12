Kocaelispor'a Rumen kaleci: Moldovan

Trendyol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, kaleye aradığı ismi İtalya'da buldu.



Yeşil-siyahlılar, Sassuolo'yla Serie A'ya çıkan, bonservisi İspanyol devi Atletico Madrid'de olan Horatiu Moldovan ile görüşüyor.



GÖRÜŞMELER OLUMLU



Teknik direktör Diego Simeone'nin Kulüpler Dünya Kupası Kadrosuna da almadığı 27 yaşındaki Moldovan için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.



Tecrübeli eldiven, 27 maçta, 27 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Moldovan 12 kez milli takımda forma giydi.



