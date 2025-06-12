Kocaelispor'a Rumen kaleci: Moldovan

Kocaelispor, sezonu Sassuolo'da kiralık tamamlayan Horatiu Moldovan'ı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

calendar 12 Haziran 2025 10:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: sassuolocalcio.it
Kocaelispor'a Rumen kaleci: Moldovan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Kocaelispor, kaleye aradığı ismi İtalya'da buldu.

Yeşil-siyahlılar, Sassuolo'yla Serie A'ya çıkan, bonservisi İspanyol devi Atletico Madrid'de olan Horatiu Moldovan ile görüşüyor.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Teknik direktör Diego Simeone'nin Kulüpler Dünya Kupası Kadrosuna da almadığı 27 yaşındaki Moldovan için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Tecrübeli eldiven, 27 maçta, 27 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Moldovan 12 kez milli takımda forma giydi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.