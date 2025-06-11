Budimir: 'Osasuna'da çok mutluyum'

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna'nın golcüsü Ante Budimir, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.



Hırvatistan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Budimir, takımdan ayrılma ihtimalini tamamen kapatmasa da Osasuna'da kalmaktan yana olduğunu dile getirdi.



"OSASUNA'DA ÇOK MUTLUYUM"



Budimir, "Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Osasuna'ya ve buradaki herkese büyük saygı duyuyorum. Belli bir ilgi olması normal, ama şu an Hırvatistan'daydım ve artık biraz dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Buna karşın transfer söylentilerini tamamen kapatmadı ve şunları söyledi: "Transfer konusunu başka kişilere bırakacağım."Budimir'in adı, Türkiye'den Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların forvet hattını güçlendirmek için 32 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldığı ileri sürülmüştü.Bu sezon Osasuna formasıyla 42 maça çıkan Budimir, 24 gol 4 asistlik katkı sağladı.