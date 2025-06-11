Budimir: "Osasuna'da çok mutluyum"

Osasuna'nın Hırvat golcüsü Ante Budimir, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Haziran 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Budimir: 'Osasuna'da çok mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna'nın golcüsü Ante Budimir, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Hırvatistan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Budimir, takımdan ayrılma ihtimalini tamamen kapatmasa da Osasuna'da kalmaktan yana olduğunu dile getirdi.

"OSASUNA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Budimir, "Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Osasuna'ya ve buradaki herkese büyük saygı duyuyorum. Belli bir ilgi olması normal, ama şu an Hırvatistan'daydım ve artık biraz dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Buna karşın transfer söylentilerini tamamen kapatmadı ve şunları söyledi: "Transfer konusunu başka kişilere bırakacağım."

BEŞİKTAŞ DA ONU İSTEMİŞTİ

Budimir'in adı, Türkiye'den Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlıların forvet hattını güçlendirmek için 32 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldığı ileri sürülmüştü.

PERFORMANSI

Bu sezon Osasuna formasıyla 42 maça çıkan Budimir, 24 gol 4 asistlik katkı sağladı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.