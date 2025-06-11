Milan, Rafael Leao için 100 milyon Euro istiyor!

Milan, Bayern'in radarındaki Rafael Leao için 100 milyon euro talep ediyor. Teklif gelmezse yıldız oyuncu takımda kalacak.

calendar 11 Haziran 2025 16:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Rafael Leao için 100 milyon Euro istiyor!
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Milan, Rafael Leao'nun transferi için kapıyı 90-100 milyon eurodan açtı.

Daha önce Bayern Münih'in ilgilendiği Portekizli kanat oyuncusunun takımdan ayrılması için bu seviyede bir teklif bekleniyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu için istenen bonservis bedeline ulaşılmadığı takdirde Milan, Leao'yu takımda tutacak.

Yeni teknik direktör Massimiliano Allegri de yıldız ismi kadroda görmekten memnun olacak.


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