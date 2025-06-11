Allegri, Milan'a Rabiot'u İstiyor

Massimiliano Allegri, Milan'daki yeni dönemine eski öğrencisi Adrien Rabiot'yu transfer ederek başlamak istiyor.

calendar 11 Haziran 2025 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Allegri, Milan'a Rabiot'u İstiyor
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Milan'ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, orta saha hattını güçlendirmek için eski öğrencisi Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak istiyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Allegri, Juventus'ta birlikte çalıştığı Fransız orta saha oyuncusunu yeniden takımında görmek istiyor.

Rabiot'un Marsilya ile sözlü bir anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmaya göre yıldız futbolcu, cazip bir teklif alması durumunda kulüpten ayrılabilecek. Ancak şu ana kadar 30 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılma yönünde net bir isteği olmadığı ifade ediliyor. Marsilya cephesi ise Rabiot'u yeni sezon öncesi takımın liderlerinden biri olarak görüyor.


Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 31 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Rabiot, orta sahanın en çok süre alan ismi oldu.


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