FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran ayı toplantı takvimi

Haziran ayının ortalarına doğru gözler FED faiz kararına çevrildi. Piyasalarda en çok merak edilen konu ise yalnızca faiz kararının kendisi değil; aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik açıklamaları olacak.Powell'ın vereceği mesajlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları, doların yönü ve küresel risk iştahı üzerinde önemli etkiler yaratabilir.ABD Merkez Bankası toplantılarına mayıs ayında ara verdi. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.Ekonomistler, Fed'in haziran toplantısında faizleri sabit tutabileceği ancak güçlü veriler gelmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden faiz artış sinyali verebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Haziran toplantısı, küresel finansal dengelerin yönünü tayin edebilecek kritik bir viraj olarak görülüyor.