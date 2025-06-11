Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 10:36 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 10:36

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran ayı toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayında gerçekleştireceği faiz toplantısıyla küresel yatırımcıların yakın markajında. Nisan ayında herhangi bir toplantı yapılmaması ve son aylarda faiz oranlarının sabit tutulması, gözleri haziran ayındaki kritik toplantıya çevirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran ayı toplantı takvimi
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Haziran ayının ortalarına doğru gözler FED faiz kararına çevrildi. Piyasalarda en çok merak edilen konu ise yalnızca faiz kararının kendisi değil; aynı zamanda Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve büyüme beklentilerine yönelik açıklamaları olacak.
Powell'ın vereceği mesajlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları, doların yönü ve küresel risk iştahı üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantılarına mayıs ayında ara verdi. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.

Ekonomistler, Fed'in haziran toplantısında faizleri sabit tutabileceği ancak güçlü veriler gelmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden faiz artış sinyali verebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Haziran toplantısı, küresel finansal dengelerin yönünü tayin edebilecek kritik bir viraj olarak görülüyor.


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