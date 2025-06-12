Aydın futbolunda kabus sonrası belirsizlik hakim

Profesyonel olan 3 takımından 2'si küme düşen Aydın'da yeni sezon öncesinde durum oldukça kötü bir hale geldi.

calendar 12 Haziran 2025 14:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aydın futbolunda kabus sonrası belirsizlik hakim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Profesyonel futboldaki 3 temsilcisinden 2'sinin geçen sezon küme düştüğü, birinin ise düşmekten son anda kurtulduğu Aydın'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim.

Kentin en köklü temsilcilerinden Nazillispor, 2'nci Lig'deki 4 sezonluk macerasının ardından 3'üncü Lig'e düştükten sonra kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl şirketleşen siyah-beyazlılarda Başkan Şahin Kaya kulübü devretmek için yatırımcı arayışına girdi.

Yine şirket olarak yönetilip geçen sezon Mahmut Gözüaçık'a devredilen Efeler 09 SFK, 3'üncü Lig'den amatöre düşmekten son anda kurtuldu. Geçen yıl adının Didim Altınkumspor olması gündeme gelen Aydın ekibinin yine Didim temsilcisine satılması konuşuluyor. Efeler, iç saha maçlarını geçen sezon Aydın merkezi yerine Didim'de oynamıştı. Kuşadasıspor ise geçen sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de yeni yönetim ve yeni bir yapılanmayla yola çıkacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.