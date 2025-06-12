New York Knicks, başantrenörlük arayışları kapsamında Dallas Mavericks'in koçu Jason Kidd ile görüşme talebinde bulundu ancak ESPN'den Shams Charania'ya göre bu girişim kesin bir dille reddedildi.Knicks yönetimi, Tom Thibodeau'nun görevden alınmasının ardından Çarşamba sabahı resmi temas kurdu. Ancak Mavericks cephesi, Kidd'in takımda kalmasını istediğini belirterek bu talebi geri çevirdi.Jason Kidd, geçtiğimiz sezon Mavericks'i NBA Finalleri'ne taşımıştı ve halen Dallas ile sözleşmesi bulunuyor. Charania'ya göre Dallas, Kidd'in başka takımlarla görüşmesine kesinlikle sıcak bakmıyor.Gazeteci Marc Stein'e göre, Knicks'in Kidd için ciddi bir adım atması halinde gelecekteki draft haklarını feda etmesi gerekebilir.New York, üst üste 50 galibiyetlik sezonlar geçirip Doğu Konferansı Finalleri'ne yükselmesine rağmen Thibodeau ile yollarını ayırarak şampiyonluk hedefini ön plana çıkardı.Kidd'in daha önce Knicks ve Nets formaları giymesi ve Brooklyn'de koçluk yapmış olması, onu cazip bir aday haline getirmişti.Charania, New York'un daha önce Timberwolves koçu Chris Finch ve Rockets koçu Ime Udoka için de görüşme taleplerinin reddedildiğini belirtti.Dallas, bu sezonu 39-43'lük bir dereceyle tamamlayarak Batı Konferansı'nda 10. sırada bitirdi ve önceki sezonki finaller başarısının gerisinde kaldı.