Nico Williams, Bayern Münih'e sıcak!

Athletic Bilbao'nun genç oyuncusu Nico Williams, Bayern Münih'e transfer olmaya olumlu yaklaştı. Alman kulübü ile oyuncunun temsilcileri arasında ilk temas kuruldu, ancak henüz anlaşma sağlanmadı.

calendar 11 Haziran 2025 19:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Williams, Bayern Münih'e sıcak!
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Bayern Münih, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky DE'nin haberine göre, Alman devi, Athletic Bilbao forması giyen 21 yaşındaki Nico Williams için girişimlere başladı.

BAYERN'E SICAK


Genç oyuncunun Bayern'e katılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, kulüp ile oyuncunun ekibi arasında bir toplantı gerçekleştiği ve temasların sürdüğü bildirildi.

MAAŞ TALEBİ

Nico Williams'ın sözleşmesinde 60–65 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Oyuncu tarafının yıllık yaklaşık 20 milyon euro brüt maaş talep ettiği belirtiliyor.

HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK

Transfer süreci henüz erken aşamada ve taraflar arasında resmi bir anlaşma bulunmuyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.


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