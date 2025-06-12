Emre Mor Karagümrük yolcusu!

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Emre Mor, eski kulübü Karagümrük ile temasta.

calendar 12 Haziran 2025 09:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Emre Mor Karagümrük yolcusu!
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Emre Mor'un eski kulübü Karagümrük ile temasta olduğu öğrenildi.

Geride kalan sezonu Eyüpspor'da tamamlayan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun da Karagümrük'e sıcak baktığı iddia edildi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da 27 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı. 


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