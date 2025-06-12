Gökhan Sazdağı'ndan Trabzonspor açıklaması

Geride kalan sezonda Kayserispor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı, transferin de gözde isimleri arasına girmişti.
Adı Süper Lig'den birçok kulüple anılan 30 yaşındaki futbolcunun son olarak Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülmüştü.
Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı hakkında transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
"Menajerime ulaşan teklifler var ama..."
Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre Gökhan Sazdağı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben Kayserispor'un sözleşmeli oyuncusuyum ve şu anda 1 yıl sözleşmem daha var. Kulübümün bilgisi olmadan hiçbir takımla görüşmem. Kulübüm bana herhangi bir izin vermedi. Menajerime ulaşan teklifler var ama dediğim gibi kulübüm bana izin vermediği sürece hiçbir takımla görüşemem. O yüzden şu süreçte herhangi bir takımla anlaşmam veya görüşmem olmadı. Kulüp bazında bir teklif olup olmadığını da bilmiyorum, şu anda tatildeyim. Onu başkan ve yöneticiler bilir."
30 maçta forma giydi
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu bu sezon 30 maçta görev aldı. Gökhan Sazdağı bu karşılaşmalarda takımına 4 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Gökhan Sazdağı, Turgutluspor, Manisaspor, Gaziantep BB, Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor ve Boluspor'da top koşturdu.
Adı Süper Lig'den birçok kulüple anılan 30 yaşındaki futbolcunun son olarak Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülmüştü.
Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı hakkında transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
"Menajerime ulaşan teklifler var ama..."
Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre Gökhan Sazdağı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben Kayserispor'un sözleşmeli oyuncusuyum ve şu anda 1 yıl sözleşmem daha var. Kulübümün bilgisi olmadan hiçbir takımla görüşmem. Kulübüm bana herhangi bir izin vermedi. Menajerime ulaşan teklifler var ama dediğim gibi kulübüm bana izin vermediği sürece hiçbir takımla görüşemem. O yüzden şu süreçte herhangi bir takımla anlaşmam veya görüşmem olmadı. Kulüp bazında bir teklif olup olmadığını da bilmiyorum, şu anda tatildeyim. Onu başkan ve yöneticiler bilir."
30 maçta forma giydi
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu bu sezon 30 maçta görev aldı. Gökhan Sazdağı bu karşılaşmalarda takımına 4 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Gökhan Sazdağı, Turgutluspor, Manisaspor, Gaziantep BB, Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor ve Boluspor'da top koşturdu.
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