Asgari ücrete zam var mı? 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?

Maaş zamlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle çalışanlar ve devlet desteklerinden yararlanan vatandaşlar, 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair son dakika açıklamalarına odaklanmış durumda. 1 Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 TL ve brüt 26.005,50 TL olarak uygulanan asgari ücretle ilgili merak edilenler haberimizde.

Her yılın Aralık ayında belirlenen yeni asgari ücret miktarları, bir sonraki yılın Ocak ayından itibaren geçerli oluyor. Bu yılın başında asgari ücret, yüzde 30'luk bir artışla net 22 bin 104 TL'ye, brüt ise 26.005,50 TL'ye yükselmişti. Ayrıca, devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği de 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı.

Asgari ücrete ara zam var mı sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu an için böyle bir durumun gündemde olmadığını belirtti. Ancak Bakan Işıkhan, ihtiyaç duyulması halinde konunun tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti.

2024 yılında asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmamıştı. Geçtiğimiz yıl, enflasyon oranlarının seyrine bağlı olarak yıl içinde bir artışın söz konusu olmayacağı duyurulmuştu. Buna göre, 1 Ocak 2024'ten yıl sonuna kadar asgari ücret brüt 20.002,5 TL, net ise 17.002,12 TL olarak uygulanmıştı.

Ancak, 2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Ocak-Temmuz döneminde brüt 10.008,00 TL ve net 8.506,80 TL olan asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yüzde 34 artışla brüt 13 bin 414 TL'ye, net 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Benzer şekilde, 2022 yılının Temmuz ayında da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,88'lik bir artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kaydedildi.

Mart ayında on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 35,23 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,1 oldu. Enflasyon verilerinin seyri, 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda belirleyici rol oynayabilir.