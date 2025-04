Asgari ücrete zam var mı? 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücret ara zammı Temmuz 2025, son gelişmelerle 2. zam bekleyenler için merak edilen konu başlıklarından biri oluyor. Temmuz'da asgari ücrete 2. zam olacak mı, sorusu kamuoyuna yansıdı. 2025 Ocak ayında asgari ücret net tutarı yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseltildi. 2025 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaz aylarına doğru giderken ara zam konusu da gündeme geldi. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete Temmuz aylarında ara zam yapılmıştı. Geçtiğimiz sene yani 2024 yılında ise asgari ücrette yıl içerisinde ikinci bir artış yapılmadı. Ocak ayından itibaren geçerli olan asgari ücret zammı sonrası 'Asgari ücrete ara zam gelecek mi' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili olarak açıklamada bulunmuştu. Peki Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret Temmuz'da artar mı? İşte Temmuz asgari ücret 2. zammı son durum gelişmeleri...



ÇALIŞANLARIN GÖZÜ TEMMUZ ZAMMINDA



Maaş zamlarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle çalışanlar ve devlet desteklerinden yararlanan vatandaşlar, 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair son dakika açıklamalarına odaklanmış durumda. 1 Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 TL ve brüt 26.005,50 TL olarak uygulanan asgari ücretle ilgili merak edilenler haberimizde.



ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM VAR MI, OLACAK MI?



Her yılın Aralık ayında belirlenen yeni asgari ücret miktarları, bir sonraki yılın Ocak ayından itibaren geçerli oluyor. Bu yılın başında asgari ücret, yüzde 30'luk bir artışla net 22 bin 104 TL'ye, brüt ise 26.005,50 TL'ye yükselmişti. Ayrıca, devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği de 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarılmıştı.



BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI



Asgari ücrete ara zam var mı sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu an için böyle bir durumun gündemde olmadığını belirtti. Ancak Bakan Işıkhan, ihtiyaç duyulması halinde konunun tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti.



GEÇMİŞ YILLARDA ARA ZAM UYGULAMASI NASILDI?



2024 yılında asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmamıştı. Geçtiğimiz yıl, enflasyon oranlarının seyrine bağlı olarak yıl içinde bir artışın söz konusu olmayacağı duyurulmuştu. Buna göre, 1 Ocak 2024'ten yıl sonuna kadar asgari ücret brüt 20.002,5 TL, net ise 17.002,12 TL olarak uygulanmıştı.



Ancak, 2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Ocak-Temmuz döneminde brüt 10.008,00 TL ve net 8.506,80 TL olan asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla 1 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yüzde 34 artışla brüt 13 bin 414 TL'ye, net 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Benzer şekilde, 2022 yılının Temmuz ayında da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı.



ENFLASYON VERİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,88'lik bir artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kaydedildi.



Mart ayında on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 35,23 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,1 oldu. Enflasyon verilerinin seyri, 2025 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunda belirleyici rol oynayabilir.

