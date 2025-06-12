Trabzonspor'da orta saha için aday: Fabricio Diaz

Trabzonspor, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa forması giyen Fabricio Diaz'ı gündemine aldı.

calendar 12 Haziran 2025 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 11:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da orta saha için aday: Fabricio Diaz
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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, orta saha transferi için kolları sıvadı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda Karadeniz ekibi, Katar takımlarından Al-Gharafa forması giyen Fabricio Diaz'ı gündemine aldı. Uruguay futbolunun büyük beklentiler taşıdığı 22 yaşındaki ön libero için Trabzonspor masaya oturmaya hazırlanırken oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Al-Gharafa, futbolcusunu bonservisiyle bırakmaya hazır. TFF'nin yeni sezonunda 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu kontejanına da uyum sağlayan Diaz için tüm şartlar zorlanacak. Uruguaylı yıldız adayı alınırsa 12 yabancıdan değil, +2'lik kontenjandan sayılacak.

Katar Yıldızlar Ligi'nde 20 maça çıkan Diaz, henüz gol katkısı yapamadı. 


 
 



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