Knicks, Kevin Durant'i takas etmeyi planlamıyor

New York Knicks, Kevin Durant'i takas etme yönünde herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor. Bu bilgi New York Post yazarı Stefan Bondy tarafından aktarıldı.

calendar 12 Haziran 2025 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks, Kevin Durant'i takas etmeyi planlamıyor
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New York Knicks, Kevin Durant'i takas etme yönünde herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor. Bu bilgi New York Post yazarı Stefan Bondy tarafından aktarıldı.

Son dönemde ESPN dahil bazı kaynaklarda Knicks'in Durant ile ilgilendiği iddia edilse de, Bondy'nin haberine göre kulüp bu aşamada 36 yaşındaki yıldızla ilgilenmiyor.

Durant'in bu yaz Phoenix Suns'tan ayrılması bekleniyor. Kulüp, oyuncunun menajeri Rich Kleiman ile birlikte en uygun senaryoları değerlendirmeye başladı.


Durant'in adı daha önce Toronto Raptors ve San Antonio Spurs ile anılmıştı. Özellikle genç yıldızlara ve draft haklarına sahip Raptors'ın ciddi bir aday olduğu belirtiliyor.

Knicks, 2019'da Durant'in serbest kalmasında aktif rol oynamış ancak oyuncu Brooklyn Nets'i tercih etmişti. Durant, 2019 NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil sakatlığı sonrası o sezonu kaçırmıştı.

Phoenix Suns, 2024-25 sezonunu 36-46 ile tamamladı ve playoff dışı kaldı. Takımın yeniden yapılanmaya gideceği konuşuluyor.

Durant geçtiğimiz sezon 75 maçta 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Halen sözleşmesi devam ediyor ve birçok takım Suns ile takas görüşmesi yürütmeyi planlıyor.

Knicks ise Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaştıktan sonra koç Tom Thibodeau ile yollarını ayırmış ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda farklı bir yapılanmaya yönelmiş durumda.


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