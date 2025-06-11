Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 16:00

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri, Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündem oldu. Bakanlık bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ilana odaklanırken personel alımı ilanında özel ve genel başvuru şartları, tarihler ile diğer detaylar yer alacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, şartları açıklandı mı? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularında son durum…

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler?
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 8 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyulan kadrolara özel ilan yayımlanacak. Eksik kadrolar ÖSYM'ye bildirilecek ve kılavuz hazırlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı kılavuzu yayınlanmasının ardından başvurular başlayacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru şartları neler? İşte, alıma ilişkin yapılan açıklama…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar açıklanırken henüz başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Başvurulara ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

Personel alımına ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra kılavuz hazırlanacak. Kılavuzda özel, genel şartları, son başvuru tarihi yer alacak. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla alınması bekleniyor.

3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

Adaylardan KPSS şartı, yaş şartı, sınav şartı aranıp aranmayacağı kılavuz ile belli olacak. Genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarında adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanmaktadır.


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