Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 13:34 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2025 13:34
Mazota Zam Var mı? Benzine Zam Gelecek mi? Akaryakıta Zam Geliyor!
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerle birlikte gündemden düşmüyor. Son dönemde artan zam söylentileri, sürücüleri ve nakliye sektörünü endişelendiriyor. Peki, mazota zam var mı? Benzine zam gelecek mi? Akaryakıta zam geliyor mu? İşte detaylar
Son günlerde Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Türk lirasının Dolar karşısındaki seyri, akaryakıt pompa fiyatlarına olası zamları gündeme getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorine zam ve benzine zam beklentisi oldukça yüksek. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla artan araç kullanımı ve turizm hareketliliği, akaryakıt talebini artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler, akaryakıt ürünlerinde peş peşe zam kararlarının alınmasına neden oldu.
Sektör kaynakları, cuma gecesi benzine ve cumartesi gecesi motorin fiyatlarına 1 TL'lik zam beklerken, dün yaşanan yükselişlerin ardından benzin zammında değişikliğe gidildi.
BENZİN ZAMMI 1,46 TL OLDU
Değişiklikle birlikte benzin fiyatları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL zamlanmış olacak. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle motorine yapılacak 1 liralık zamda da güncellemeye gidilmesi bekleniyor.
12 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 46.91 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.76 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.58 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 46.22 TL/L
İstanbul (Anadolu): 46.1 TL/L
İzmir: 47.42 TL/L
Ankara: 47.07 TL/L
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