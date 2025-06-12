Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!

Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan Leroy Sane, eski kulübü Bayern Münih'e sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayınladı.



Alman yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım. Bayern Münih'teki zamanım için sonsuza dek minnettar olacağım."

⚡️Leroy Sane, Galatasaray'a transferinin ardından Bayern Münih taraftarlarına veda etti;



"Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım. Bayern Münih'teki zamanım için sonsuza dek… https://t.co/Xxq5iUIBz1



— Sporx (@sporx) June 12, 2025

Bayern formasıyla toplam 5 sezon geçiren 29 yaşındaki oyuncu çıktığı 220 karşılaşmada 61 gol 55 asistlik performans sergiledi.