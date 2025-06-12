Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!

Leroy Sane, Galatasaray'a transferinin ardından Bayern Münih taraftarlarına veda etti.

calendar 12 Haziran 2025 15:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!
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Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan Leroy Sane, eski kulübü Bayern Münih'e sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Alman yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım. Bayern Münih'teki zamanım için sonsuza dek minnettar olacağım." 



PERFORMANSI 

Bayern formasıyla toplam 5 sezon geçiren 29 yaşındaki oyuncu çıktığı 220 karşılaşmada 61 gol 55 asistlik performans sergiledi.


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