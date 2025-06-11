Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 11:17 -
Güncelleme Tarihi:
11 Haziran 2025 11:17
Eray Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli?
CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası yapılan başkanvekili seçimini 21 oy ile AKP'li Eray Karadeniz kazandı. Peki, Eray Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Başkanvekili seçildi.Eray Karadeniz kimdir?
1986 yılında İstanbul'da doğan Eray Karadeniz İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Siyasi kariyerine gençlik kollarında başlayan Karadeniz, 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı ve İBB Gençlik Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009-2018 döneminde ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz'un siyasi danışmanlığını üstlendi. 2023 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi Program Sorumlusu olarak görev aldı.
Avrupa Birliği destekli gençlik projelerinde de aktif rol alan Karadeniz, "Sesimi Duyan Var mı?" (2012) ve "Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal" (2013-2014) projelerinde yasal temsilci ve grup lideri olarak yer aldı.
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