Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!

Leroy Sane'yi ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, misilleme olarak Tottenham forması giyen Heung-min Son için harekete geçti.

calendar 12 Haziran 2025 10:25
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!
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Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Jose Mourinho'nun hızlı kanat talimatı doğrultusunda transferde hareket eden Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Heung-min Son için harekete geçti.

4 TAKIM YILDIZ İSMİN PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatmış olsa da takımdan ayrılma kararı alan Güney Koreli yıldız için dünyanın dört bir yanından talipler ortaya çıktı. Ülkesi ve Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız kanat için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. 

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Al Hilal ve ülkesi takımlarından talipleri bulunan Son, Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Bu durumda transferde Fenerbahçe için en dişli rakip olarak Almanya devi Borussia Dortmund bulunuyor. İskoç devi Rangers da oyuncuyla ilgileniyor.

AZİZ YILDIRIM'IN İLK HEDEFİYDİ

32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz seçim aday olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin en başında yer alıyordu. Yıldırım seçilseydi Güney Koreli için girişimlerde bulunacağı öne sürülmüştü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 46 maça çıkan Dünya yıldızı, 11 gol, 12 asist kaydetti. Heung-min Son'un sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. 




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