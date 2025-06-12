Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Jose Mourinho'nun hızlı kanat talimatı doğrultusunda transferde hareket eden Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Heung-min Son için harekete geçti.
4 TAKIM YILDIZ İSMİN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatmış olsa da takımdan ayrılma kararı alan Güney Koreli yıldız için dünyanın dört bir yanından talipler ortaya çıktı. Ülkesi ve Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız kanat için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Al Hilal ve ülkesi takımlarından talipleri bulunan Son, Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Bu durumda transferde Fenerbahçe için en dişli rakip olarak Almanya devi Borussia Dortmund bulunuyor. İskoç devi Rangers da oyuncuyla ilgileniyor.
AZİZ YILDIRIM'IN İLK HEDEFİYDİ
32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz seçim aday olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin en başında yer alıyordu. Yıldırım seçilseydi Güney Koreli için girişimlerde bulunacağı öne sürülmüştü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 46 maça çıkan Dünya yıldızı, 11 gol, 12 asist kaydetti. Heung-min Son'un sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
4 TAKIM YILDIZ İSMİN PEŞİNDE
Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu Tottenham ile sözleşmesini 1 yıl uzatmış olsa da takımdan ayrılma kararı alan Güney Koreli yıldız için dünyanın dört bir yanından talipler ortaya çıktı. Ülkesi ve Avrupa'dan talipleri bulunan yıldız kanat için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Al Hilal ve ülkesi takımlarından talipleri bulunan Son, Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Bu durumda transferde Fenerbahçe için en dişli rakip olarak Almanya devi Borussia Dortmund bulunuyor. İskoç devi Rangers da oyuncuyla ilgileniyor.
AZİZ YILDIRIM'IN İLK HEDEFİYDİ
32 yaşındaki yıldız geçtiğimiz seçim aday olan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin en başında yer alıyordu. Yıldırım seçilseydi Güney Koreli için girişimlerde bulunacağı öne sürülmüştü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Tottenham ile 46 maça çıkan Dünya yıldızı, 11 gol, 12 asist kaydetti. Heung-min Son'un sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
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