Geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın önemli liglerinden talipler var.
İtalya'dan Bologna, İspanya'dan da Celta Vigo'nun Hollandalı sol beki istediği öne sürüldü. Bologna'nın Oosterwolde'yi kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.
Kısa sürede iki kulübün Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacağı dile getirildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, gol katkısı yapamadı.
İtalya'dan Bologna, İspanya'dan da Celta Vigo'nun Hollandalı sol beki istediği öne sürüldü. Bologna'nın Oosterwolde'yi kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.
Kısa sürede iki kulübün Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacağı dile getirildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, gol katkısı yapamadı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<