Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye talipler var!

Fenerbahçe'de bu sezon şanssız bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde için Avrupa'dan iki kulüp talip oldu.

calendar 12 Haziran 2025 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye talipler var!
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Geçtiğimiz sezon şanssız bir sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın önemli liglerinden talipler var.

İtalya'dan Bologna, İspanya'dan da Celta Vigo'nun Hollandalı sol beki istediği öne sürüldü. Bologna'nın Oosterwolde'yi kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.

Kısa sürede iki kulübün Fenerbahçe'ye resmi teklif sunacağı dile getirildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, gol katkısı yapamadı. 


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