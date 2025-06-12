Ter Stegen, adım adım Galatasaray'a

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Barcelona'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Alman kaleci Ter Stegen'in Galatasaray'a transfer olabileceği öne sürüldü.

calendar 12 Haziran 2025 08:11
Fotoğraf: X.com
Ter Stegen, adım adım Galatasaray'a
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayan Galatasaray, Barcelona'nın yıldız eldiveni Ter Stegen'i kadrosuna katabilir.

"KARIŞIKLIKTAN FAYDALANMAK İSTEYEN KULÜP GALATASARAY"

İspanyol basınından Elgoldigital'deki haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Joan Laporta ile yaşanan gerginliğin ortasında kalan Ter Stegen, Barcelona'dan uzaklaşıyor. Bu karışıklıktan faydalanmak isteyen kulüp ise Galatasaray."

"TER STEGEN'İ RAHATSIZ ETTİ"

"Barcelona'nın yeni kalecisi Joan García'nın takıma katılması, Almanya Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'ne katılan Marc-Andre ter Stegen'i ciddi şekilde rahatsız etti. Alman kaleci, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile yüz yüze bir görüşme talep etti. Tecrübeli file bekçisi, Garcia'nın transferini kulüpten ayrılması için bir hamle olarak görüyor."

"TER STEGEN İÇİN HIZLI BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR"

"33 yaşındaki Ter Stegen, hem dizinden hem de sırtından iki ciddi ameliyat geçirdi. Alman kalecinin avantajı, Barcelona ile iki yıl daha sözleşmesinin olması. Ancak ayrılığa kolay kolay razı olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan, 2026 Dünya Kupası için düzenli olarak forma giymesi gerektiğinin de farkında. İşte bu denklemde, Galatasaray devreye giriyor ve Ter Stegen için hızlı bir çıkış yolu olabilir."  


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.