Ter Stegen, adım adım Galatasaray'a

İspanyol basınından Elgoldigital'deki haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Joan Laporta ile yaşanan gerginliğin ortasında kalan Ter Stegen, Barcelona'dan uzaklaşıyor. Bu karışıklıktan faydalanmak isteyen kulüp ise Galatasaray."



"TER STEGEN'İ RAHATSIZ ETTİ"



"Barcelona'nın yeni kalecisi Joan García'nın takıma katılması, Almanya Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'ne katılan Marc-Andre ter Stegen'i ciddi şekilde rahatsız etti. Alman kaleci, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Hansi Flick ile yüz yüze bir görüşme talep etti. Tecrübeli file bekçisi, Garcia'nın transferini kulüpten ayrılması için bir hamle olarak görüyor."



"TER STEGEN İÇİN HIZLI BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR"



"33 yaşındaki Ter Stegen, hem dizinden hem de sırtından iki ciddi ameliyat geçirdi. Alman kalecinin avantajı, Barcelona ile iki yıl daha sözleşmesinin olması. Ancak ayrılığa kolay kolay razı olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan, 2026 Dünya Kupası için düzenli olarak forma giymesi gerektiğinin de farkında. İşte bu denklemde, Galatasaray devreye giriyor ve Ter Stegen için hızlı bir çıkış yolu olabilir."



Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayan Galatasaray , Barcelona'nın yıldız eldiveni Ter Stegen'i kadrosuna katabilir.