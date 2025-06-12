Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı!

Galatasaray'da bu sezon savunma hattının en verimli ismi Davinson Sanchez ile ilgili karar verildi.

calendar 12 Haziran 2025 09:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı!
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Galatasaray'ın 'Duvar'ı Davinson Sanchez'in sözleşmesi uzatılıyor. 

Sarı kırmızılılarda görev aldığı maçlarda rakip forvetlerin korkulu rüyası olan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Galatasaray, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini 2027 yılından 2029 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.

44 MAÇTA 5 GOL ATTI

Takvim'in haberine göre yeni sözleşmeyle birlikte Davinson Sanchez'un alacağı ücret 3.2 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro'ya yükselecek. Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta forma şansı bulan Kolombiyalı yıldız, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



 

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