Galatasaray'da Davinson Sanchez kararı!

Galatasaray'ın 'Duvar'ı Davinson Sanchez'in sözleşmesi uzatılıyor.



Sarı kırmızılılarda görev aldığı maçlarda rakip forvetlerin korkulu rüyası olan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.



Galatasaray, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini 2027 yılından 2029 yılına kadar uzatmak için harekete geçti.



44 MAÇTA 5 GOL ATTI



Takvim'in haberine göre yeni sözleşmeyle birlikte Davinson Sanchez'un alacağı ücret 3.2 milyon Euro'dan 4.5 milyon Euro'ya yükselecek. Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta forma şansı bulan Kolombiyalı yıldız, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.







