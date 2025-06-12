Kartal Kayra ve Demir Ege, Beşiktaş'ta kalacak!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz'ı kadroda tutmak istiyor.

calendar 12 Haziran 2025 09:33 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 09:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Kartal Kayra ve Demir Ege, Beşiktaş'ta kalacak!
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Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta hedef genç oyuncuları takım tutmayı hedefliyor.

Sezonu kiralık olarak Kayserispor'da geçiren Kartal Kayra Yılmaz ve Rio Ave performansıyla dikkatlari çeken Demir Ege Tıknaz'ın gelen tekliflere rağmen takımda kalmaları bekleniyor.

İki Yıldızı da yakından takip eden Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimle yaptığı görüşmede iki oyuncu ile ilgili olumlu rapor verdiği ve yeni sezonda kadroda olmalarını istediği öğrenildi.

Genç futbolcuların Avusturya'da yapılacak hazırlık kampında da kadroda olması bekleniyor. 
 

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