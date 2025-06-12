Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu belirledi!

Beşiktaş'tan kiralık olarak gitmesi beklenen Semih Kılıçsoy'u İngiliz ekipleri yakından takip ediyor.

calendar 12 Haziran 2025 11:54 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 12:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu belirledi!
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Premier Lig ekipleriden Aston Villa, Newcastle United ve Leeds United ve Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın milli yıldızına gözünü dikti.

20 MİLYON EURO OPSİYON

Başkan Adalı, düzenli olarak forma giyebilmesi için Semih'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak başkanın, satın alma opsiyonunun 20 milyon euro olmasını istediği ve bu konuda geri adım atmadığı bildirildi.

Semih'in ise kariyerini Avrupa'da sürdürmeye olumlu baktığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 46 maçta 2.100 dakika süre alan Semih, 4 gol, 6 asist kaydetti. 


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