Premier Lig ekipleriden Aston Villa, Newcastle United ve Leeds United ve Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht transfer çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ın milli yıldızına gözünü dikti.
20 MİLYON EURO OPSİYON
Başkan Adalı, düzenli olarak forma giyebilmesi için Semih'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak başkanın, satın alma opsiyonunun 20 milyon euro olmasını istediği ve bu konuda geri adım atmadığı bildirildi.
Semih'in ise kariyerini Avrupa'da sürdürmeye olumlu baktığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 46 maçta 2.100 dakika süre alan Semih, 4 gol, 6 asist kaydetti.
20 MİLYON EURO OPSİYON
Başkan Adalı, düzenli olarak forma giyebilmesi için Semih'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak başkanın, satın alma opsiyonunun 20 milyon euro olmasını istediği ve bu konuda geri adım atmadığı bildirildi.
Semih'in ise kariyerini Avrupa'da sürdürmeye olumlu baktığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 46 maçta 2.100 dakika süre alan Semih, 4 gol, 6 asist kaydetti.
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