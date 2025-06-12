Hull City, Laalaoui'yi kadrosuna kattı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kümede kalmayı averajla başardığı sezonun ardından yeni döneme iddialı bir giriş yaptı. İngiliz kulübü, yaz transfer dönemine erken ve güçlü adımlarla başladı.



Hull City, Fas temsilcisi FUS Rabat'ta forma giyen genç orta saha Reda Laalaoui'yi kadrosuna kattı.



PERFORMANSI



FUS Rabat forması giyen Laalaoui, bu sezon 25 maça çıktı. Bu maçlarda 20 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.





Hull City, 20 yaşındaki Faslı orta saha Reda Laalaoui'yi kadrosuna kattı. 🟠⚫️ pic.twitter.com/7AiujVyCkd



— Sporx (@sporx) June 12, 2025