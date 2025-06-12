Hull City, Laalaoui'yi kadrosuna kattı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fas temsilcisi FUS Rabat'ta forma giyen genç oyuncu Reda Laalaouyi'yi kadrosuna kattı.

calendar 12 Haziran 2025 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hull City, Laalaoui'yi kadrosuna kattı!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kümede kalmayı averajla başardığı sezonun ardından yeni döneme iddialı bir giriş yaptı. İngiliz kulübü, yaz transfer dönemine erken ve güçlü adımlarla başladı. 

Hull City, Fas temsilcisi FUS Rabat'ta forma giyen genç orta saha Reda Laalaoui'yi kadrosuna kattı. 

PERFORMANSI

FUS Rabat forması giyen Laalaoui, bu sezon 25 maça çıktı. Bu maçlarda 20 yaşındaki futbolcu 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.


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