Karşıyaka'da kongre ertelendi

POTANSİYEL ADAYLAR ERGÜLLÜ VE KARAL

SON olarak 29 Mayıs'ta 1 yıl içinde 4'üncü kez kongreye giderek başkan adayı bulamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde 19 Haziran'da yeniden toplanacak genel kurul, 26 Haziran'a ertelendi. Yeşil-kırmızılılarda eski başkan İlker Ergüllü'nün iki kongre arasına 1 haftalık bayram tatili girdiği için basketbol takımıyla ilgili yapılan sponsorluk görüşmelerinin aksadığı, 19 Haziran'ın erken bir tarih olduğu açıklaması üzerine değişikliğe gidildi.Dün Ergüllü'yle bir araya gelerek sponsorluk görüşmeleriyle ilgili bilgi alan divan kurulu, danışma kuruluyla da görüşüp potansiyel adaylara zaman kazandırmak ve sponsorluk konusunun netleşmesi için kongrenin açıklanan tarihten 1 hafta sonra, 26 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verdi. Yeşil-kırmızılılarda 29 Mayıs'taki kongrede seçimin tarihi ilk etapta 25 Haziran olarak belirtilip, kongre tutanaklarına ise 19 Haziran olarak yazılmıştı.Karşıyaka'da 1.5 yıldır kulübü yöneten İlker Ergüllü 2 Haziran'da istifa edip, yeniden adaylığı konusunda sponsor görüşmelerine göre karar vereceğini açıklamıştı. 24 Aralık 2024'teki kongre öncesi de başkan adaylığı gündeme gelen Mehmet Karal da camiadan önemli isimlerin desteğiyle sponsorluk ve liste çalışmaları yapıyor.