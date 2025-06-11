Liverpool'dan Darwin Nunez için talep 70 milyon euro!

Liverpool, Uruguaylı futbolcusu Darwin Nunez için 70 milyon euro bonservis bekliyor.

calendar 11 Haziran 2025 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Darwin Nunez için talep 70 milyon euro!
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Liverpool, Uruguaylı futbolcusu Darwin Nunez'in bonservisini belirledi.

Talkspor'ta yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, Nunez'den 70 milyon euro bonservis bekliyor.

Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan bazı takımlar, Uruguaylı futbolcu ile ilgileniyor.

Liverpool'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Darwin Nunez, 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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