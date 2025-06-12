NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.Gecenin belirleyici faktörü ise Pacers'ınoyuncularının etkileyici performansı oldu.Indiana'nın yedekleri, Thunder yedeklerine karşıbir skor üstünlüğü sağladı. Bu bölümde öne çıkan isimoldu. 12 şutunun 9'unu isabetli kullanan genç oyuncu,sayıyla maçınismi oldu. Mathurin'in bu performansı, NBA Finalleriyedekten gelerek kaydedilensayıya eşit oldu. Bu başarı en son 2011 yılındayine 27 sayı attığı final maçında görülmüştü.Bir diğer dikkat çeken performans isegeldi. 10 sayı, 5 asist ve 5 top çalma ile mücadeleyi tamamlayan McConnell, Associated Press'ten Tim Reynolds'ın haberine göre NBA Finalleri tarihinde yedek kulübesinden gelerek bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu.Pacers'ın yıldız guardıda etkileyici bir istatistik tablosu ortaya koydu: 22 sayı, 11 asist, 9 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok.Oklahoma City cephesinde ise yıldız üçlütoplamdaüretti. Ancak Thunder, son 5 dakika 25 saniyelik bölümde hücumda büyük sıkıntı yaşadı; bu süreçte sadece 10 şutta 1 isabet bulabildi ve 5 kez bloklandı.Serinin dördüncü maçı Cuma gecesi Indiana'da oynanacak.