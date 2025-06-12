Pacers benchi coştu, Indy seride 2-1 öne geçti!

NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.

calendar 12 Haziran 2025 09:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Pacers benchi coştu, Indy seride 2-1 öne geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA Finalleri'nde Indiana Pacers, serinin 3. maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-107 mağlup ederek 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi.

Gecenin belirleyici faktörü ise Pacers'ın yedek oyuncularının etkileyici performansı oldu.

Indiana'nın yedekleri, Thunder yedeklerine karşı 49-18'lik bir skor üstünlüğü sağladı. Bu bölümde öne çıkan isim Bennedict Mathurin oldu. 12 şutunun 9'unu isabetli kullanan genç oyuncu, 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mathurin'in bu performansı, NBA Finalleri tarihinde yedekten gelerek kaydedilen en yüksek üçüncü sayıya eşit oldu. Bu başarı en son 2011 yılında Jason Terry'nin yine 27 sayı attığı final maçında görülmüştü.


Bir diğer dikkat çeken performans ise T.J. McConnell'dan geldi. 10 sayı, 5 asist ve 5 top çalma ile mücadeleyi tamamlayan McConnell, Associated Press'ten Tim Reynolds'ın haberine göre NBA Finalleri tarihinde yedek kulübesinden gelerek bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu.

Pacers'ın yıldız guardı Tyrese Haliburton da etkileyici bir istatistik tablosu ortaya koydu: 22 sayı, 11 asist, 9 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok.

Oklahoma City cephesinde ise yıldız üçlü Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ve Chet Holmgren toplamda 70 sayı üretti. Ancak Thunder, son 5 dakika 25 saniyelik bölümde hücumda büyük sıkıntı yaşadı; bu süreçte sadece 10 şutta 1 isabet bulabildi ve 5 kez bloklandı.

Serinin dördüncü maçı Cuma gecesi Indiana'da oynanacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.