Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 14:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 14:04

YÖK becayiş sonuç tarihi belli oldu mu?

Farklı üniversitelerde görev yapan idari personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine olanak tanıyan YÖK becayiş başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasını bekleyen adaylar sonuçlara odaklandı. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK becayiş sonuç tarihi belli oldu mu?
Abone Ol
YÖK becayiş sonuçları için gözler YÖK'e çevrilmiş durumda. Becayiş sistemi, üniversite idari personeli için önemli bir kolaylık sağlayarak, farklı illerdeki üniversitelerde çalışan kişilerin bir araya gelmesine veya kişisel gerekçelerle yer değiştirmesine imkan tanıyor.
BECAYİŞ SONUÇ SÜRECİ

Başvuruların ardından YÖK tarafından değerlendirme yapılır ve sonuçlar duyurulur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, personelin yeni görev yerlerine ne kadar sürede başlaması gerektiği de YÖK tarafından belirlenir. YÖK becayiş sonuçlarının Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Budimir: 'Osasuna'da çok mutluyum' La Liga Budimir: "Osasuna'da çok mutluyum"
Trabzonspor'a dev kazanım Trabzonspor Trabzonspor'a dev kazanım
Allegri, Milan'a Rabiot'u İstiyor Milan Allegri, Milan'a Rabiot'u İstiyor
Arda Turan, Uğurcan Çakır'ı istiyor! Trabzonspor Arda Turan, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
Al Hilal'den Arthur Masuaku'ya kanca! Beşiktaş Al Hilal'den Arthur Masuaku'ya kanca!
Beşiktaş'ta ayrılık çok yakın: Bahtiyar Zaynutdinov! Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık çok yakın: Bahtiyar Zaynutdinov!
Milan, Niklas Süle'yi gündemine aldı B. Dortmund Milan, Niklas Süle'yi gündemine aldı
YÖK becayiş sonuç tarihi belli oldu mu? Gündem YÖK becayiş sonuç tarihi belli oldu mu?
James Maddison'un Mertens paylaşımları devam ediyor! Galatasaray James Maddison'un Mertens paylaşımları devam ediyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Podolski'den Leroy Sane paylaşımı!
2
Brighton'dan Olympiakoslu genç yıldıza 40 milyon euro!
3
Sane'ye en yüksek teklifi veren Fenerbahçe
4
Beşiktaş, Osayi'de son aşamada!
5
Galatasaray'da transfer formülü!
6
Atletico Madrid, Theo Hernandez ile anlaştı!
7
Gedson Fernandes'e Rusya'dan dev talipler!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.