YÖK becayiş sonuç tarihi belli oldu mu?

YÖK becayiş sonuçları için gözler YÖK'e çevrilmiş durumda. Becayiş sistemi, üniversite idari personeli için önemli bir kolaylık sağlayarak, farklı illerdeki üniversitelerde çalışan kişilerin bir araya gelmesine veya kişisel gerekçelerle yer değiştirmesine imkan tanıyor.Başvuruların ardından YÖK tarafından değerlendirme yapılır ve sonuçlar duyurulur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, personelin yeni görev yerlerine ne kadar sürede başlaması gerektiği de YÖK tarafından belirlenir. YÖK becayiş sonuçlarının Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.