Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sağ dizinden artroskopik debridman (temizleme) ameliyatı geçirdi.
Kulüp tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Brown'ın antrenman kampına tam hazır katılması bekleniyor.
Dört kez All-Star seçilen oyuncunun, normal sezonun son bir ayında yırtık menisküsle oynadığı ve bu süreçte ağrı kesici iğnelerle sahaya çıktığı öğrenildi. Brown, sakatlığı nedeniyle normal sezonun son üç maçında forma giymemişti.
2024-25 sezonunda 63 maçta 22.2 sayı, 5.8 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, playofflarda da 11 maçta benzer performans sergiledi: 22.1 sayı, 7.1 ribaund, 3.9 asist, %44 şut isabeti.
Yıldız forvet Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun büyük bölümünü kaçırması beklenirken, Brown'ın takımın hücumdaki lideri olması öngörülüyor.
Kulüp tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Brown'ın antrenman kampına tam hazır katılması bekleniyor.
Dört kez All-Star seçilen oyuncunun, normal sezonun son bir ayında yırtık menisküsle oynadığı ve bu süreçte ağrı kesici iğnelerle sahaya çıktığı öğrenildi. Brown, sakatlığı nedeniyle normal sezonun son üç maçında forma giymemişti.
2024-25 sezonunda 63 maçta 22.2 sayı, 5.8 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, playofflarda da 11 maçta benzer performans sergiledi: 22.1 sayı, 7.1 ribaund, 3.9 asist, %44 şut isabeti.
Yıldız forvet Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun büyük bölümünü kaçırması beklenirken, Brown'ın takımın hücumdaki lideri olması öngörülüyor.
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