Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sağ dizinden artroskopik debridman (temizleme) ameliyatı geçirdi.Kulüp tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Brown'ın antrenman kampına tam hazır katılması bekleniyor.Dört kez All-Star seçilen oyuncunun, normal sezonun son bir ayında yırtık menisküsle oynadığı ve bu süreçte ağrı kesici iğnelerle sahaya çıktığı öğrenildi. Brown, sakatlığı nedeniyle normal sezonun son üç maçında forma giymemişti.2024-25 sezonunda 63 maçta 22.2 sayı, 5.8 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, playofflarda da 11 maçta benzer performans sergiledi: 22.1 sayı, 7.1 ribaund, 3.9 asist, %44 şut isabeti.Yıldız forvet Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun büyük bölümünü kaçırması beklenirken, Brown'ın takımın hücumdaki lideri olması öngörülüyor.