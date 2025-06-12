Brown ameliyat geçirdi, kampa hazır olacak

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sağ dizinden artroskopik debridman (temizleme) ameliyatı geçirdi.

calendar 12 Haziran 2025 13:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brown ameliyat geçirdi, kampa hazır olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, sağ dizinden artroskopik debridman (temizleme) ameliyatı geçirdi.

Kulüp tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Brown'ın antrenman kampına tam hazır katılması bekleniyor.

Dört kez All-Star seçilen oyuncunun, normal sezonun son bir ayında yırtık menisküsle oynadığı ve bu süreçte ağrı kesici iğnelerle sahaya çıktığı öğrenildi. Brown, sakatlığı nedeniyle normal sezonun son üç maçında forma giymemişti.

2024-25 sezonunda 63 maçta 22.2 sayı, 5.8 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalayan 28 yaşındaki oyuncu, playofflarda da 11 maçta benzer performans sergiledi: 22.1 sayı, 7.1 ribaund, 3.9 asist, %44 şut isabeti.


Yıldız forvet Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun büyük bölümünü kaçırması beklenirken, Brown'ın takımın hücumdaki lideri olması öngörülüyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.