Haber Tarihi: 14 Nisan 2025 16:06 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2025 16:06

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU? | Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?

Kademeli ya da diğer bir ifade ile erken emeklilik tablosu, 2025 Nisan ayında son durum gelişmeleri çerçevesinde gündemin yakından takip edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklilik gündeminde yer almayı sürdüren erken emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik kanun teklifi, CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, TBMM'ye sunulmuştu. Teklifin kabul edilmesi durumunda süreç Meclis Genel Kurulu'nda devam edecek. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT'den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek şartlarını beklemeye başladı. Kademeli emeklilik; sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak biliniyor. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler, ne zaman çıkacak? Kademeli (erken) emeklilik tablosu belli oldu mu? İşte, 2025 kademeli emeklilik son dakika haberleri ve ayrıntılı bilgiler.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU? | Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?
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Kademeli emeklilik şartları ve tablosu 2025 yılında ne zaman çıkacağı ile gündemde yer alıyor. Teklifin Meclis'e sunulmasıyla birlikte gözler yapılacak olan değerlendirmeye çevrildi. CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırladı. Bu gelişmeyle beraber kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Işıkhan ise "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Peki, kademeli emeklilik nedir, çıkacak mı? İşte, detaylar.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşına gelmeden önce, çalışma sürelerini esneterek emeklilik sürecine adım atmaları için sağlanan bir düzenlemedir. Bu uygulama, emeklilik yaşını doldurmuş fakat aktif çalışmaya devam etmek isteyen bireylerin, iş yüklerini kademeli olarak azaltmalarına olanak tanır. Bu sistem, emekli olmayı bekleyen çalışanların daha verimli bir geçiş yapmalarını sağlarken, iş gücünün yaşlanmasıyla ilgili yaşanan zorlukları da hafifletir.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, ÇIKACAK MI?

EYT hakkından faydalanarak emekli olmalarına imkan tanındı ve yaklaşık 2 milyon kişi emekli maaşına bağlandı. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi.

Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini Sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz" dedi.

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