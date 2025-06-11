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YKS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM AİS YKS 2025 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)
Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 10:53 -
Güncelleme Tarihi:
11 Haziran 2025 10:53
YKS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM AİS YKS 2025 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerleri, sınava kısa bir süre kala ilan edildi. YKS sınav yerlerini öğrenmek isteyen üniversite adayları, ÖSYM'nin resmi sitesine erişim sağlıyor. 21-22 Haziran'da yapılacak YKS'nin sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.
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YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınava giriş belgelerine yönelik beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alıyor. Ayrıca adayın fotoğrafı ve sınav kuralları da belgede bulunuyor. Adayların her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, "Temel Kurallar" metnine ve Kılavuz'a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
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