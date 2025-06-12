Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi; 5 milyon Euro!

Salih Özcan, Borussia Dortmund'da satılması muhtemel oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Köln oyuncunun transferi için nabız yokluyor.

calendar 12 Haziran 2025 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 15:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi; 5 milyon Euro!
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Borussia Dortmund, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Salih Özcan'ı maaş yükünden kurtarmak ve bonservis geliri elde etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY PEŞİNDE

Bild gazetesinin haberine göre, Alman kulübü Türk milli futbolcuyu 5 milyon Euro karşılığında satmaya hazır. Dortmund, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu üç yıl önce 1. FC Köln'den yine 5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Şimdi ise Beşiktaş, Galatasaray ve oyuncunun eski kulübü Köln'ün Salih Özcan'la ilgilendiği ifade ediliyor.


Salih Özcan, Dortmund kadrosunda gözden çıkarılmış durumda. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği VfL Wolfsburg'da da fazla şans bulamayan Özcan'ın kiralık sözleşmesi ocak ayında personel eksikliği nedeniyle sonlandırılmıştı. Ancak şu an itibarıyla tarafların yollarını tamamen ayırmaya yakın olduğu bildiriliyor.

PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen milli futbolcu, gol katkısı yapamadı. 


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