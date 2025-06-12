NK Maribor, Tuğberk Tanrıvermiş'i açıkladı!

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Acun Ilıcalı'nın en büyük hissedarı olduğu NK Maribor, Bostjan Cesar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için adayını buldu.Slovenya ekibi Maribor, bu sezon Avusturya 2. Lig ekibiyle etkileyici işlere imza atan Türk Antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'i göreve getirdiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada sözleşmeye dair bilgi yer verilmediNK Maribor resmi sitesinden yaptığı açıklamada;ifadelerine yer verildi.Maribor'un yeni teknik direktörü olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Tanrıvermiş,dediGeçtiğimiz sezon Avusturya 2. Lig ekiplerinden SKN St. Pölten'in başında 19 maça çıkan Tanrıvermiş, 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak, ligin son sırasından devraldığı kulübü 4. sıraya kadar taşıdı.