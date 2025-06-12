Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor.
AL NASSR İLGİLENİYOR
Newcastle United ve Milan, Güney Koreli stopere ilgi gösteriyor. Ancak tüm bu ilgilere rağmen, yıldız oyuncunun transferine en yakın kulüp şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr olarak görülüyor. Suudi kulübünün Kim Min-Jae'ye oldukça cazip bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE DEVREYE GİRİLECEK
Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından izlemeye devam ediyor. Eğer Kim Min-Jae, Al Nassr ile anlaşamazsa sarı-lacivertliler devreye girmeye hazırlanıyor. Öte yandan Fransa Ligi takımlarından PSG'nin de Kim Min-Jae için teklif yapacağı öne sürüldü.
GALATASARAY DA TAKİP!
Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi transfer eden ve Sacha Boey'i kiralamak için Alman ekibiyle temasta olan Galatasaray, Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların da bu transfer için devreye girmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 maça çıkan Güney Koreli stoper, 3 gol kaydetti.
AL NASSR İLGİLENİYOR
Newcastle United ve Milan, Güney Koreli stopere ilgi gösteriyor. Ancak tüm bu ilgilere rağmen, yıldız oyuncunun transferine en yakın kulüp şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr olarak görülüyor. Suudi kulübünün Kim Min-Jae'ye oldukça cazip bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE DEVREYE GİRİLECEK
Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından izlemeye devam ediyor. Eğer Kim Min-Jae, Al Nassr ile anlaşamazsa sarı-lacivertliler devreye girmeye hazırlanıyor. Öte yandan Fransa Ligi takımlarından PSG'nin de Kim Min-Jae için teklif yapacağı öne sürüldü.
GALATASARAY DA TAKİP!
Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'yi transfer eden ve Sacha Boey'i kiralamak için Alman ekibiyle temasta olan Galatasaray, Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların da bu transfer için devreye girmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 maça çıkan Güney Koreli stoper, 3 gol kaydetti.
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