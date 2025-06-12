Milwaukee Bucks'ın playofflardan erken elenmesi sonrası Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artmıştı. Ancak NJ Advance Media'dan Adam Zagoria'ya konuşan bir NBA yöneticisi, yıldız oyuncunun bu yaz takas edilmeyeceğini net bir dille ifade etti:Adı açıklanmayan yönetici, Bucks yönetiminin hâlâ Antetokounmpo etrafında rekabetçi bir kadro kurabileceğine inandığını söyledi. Milwaukee'nin ilk turda Indiana Pacers'a elenmesinin ardından takas söylentileri yoğunlaşmıştı.Bucks sezonu 48–34 tamamladı ve Aralık ayında düzenlenen NBA Cup'ı kazandı. Khris Middleton'ın sezon ortasında takas edilmesi, kulübün yönü konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Ancak kulislerde tam yeniden yapılanma yerine kontrollü bir kadro güncellemesi olacağı konuşuluyor.NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Milwaukee, 2025–26 sezonunu geçiş yılı olarak değerlendirebilir. Knicks, Raptors ve Rockets gibi takımların ilgisi konuşulsa da, kaynaklar Antetokounmpo için herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirtti.Giannis, 2027'ye kadar sözleşmeli ve 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynadı.