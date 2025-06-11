Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 11:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 11:13

YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları için geri sayım sürüyor. YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu ile sürecin ayrıntıları belli olacak.

YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı?

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran'da başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek. Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

YÖKDİL SINAV VE SONUÇ TARİHİ

YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.


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