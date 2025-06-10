Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 20:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 20:07

Cafer Mahiroğlu kimdir, tutuklandı mı?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan yakalama kararı verildi. Peki, Cafer Mahiroğlu kimdir, tutuklandı mı?

Cafer Mahiroğlu kimdir, tutuklandı mı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Yurtdışına çıktığı tespit edilen Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları ileri sürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş "etkin pişmanlık"tan faydalanarak tahliye olmuştu.

Cafer Mahiroğlu kimdir?

İş adamı Cafer Mahiroğlu, 1966 yılında Sivas'da dünyaya geldi. İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak bilinen Mahiroğlu, İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye gitti. Uzun süre konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, konfeksiyon markasını satın alarak kendi işini kurdu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticiliğini yapıyor.


Cafer Mahiroğlu, 2007'de mali krize giren İngiltereli Select'i satın aldı. 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında bulunuyor ve sıklıkla maddi sıkıntılar yaşayan ve batmak üzere olan markaları satın alıyor. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın aldı. Uluslararası dergi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılı Kasım sayısında Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı.

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