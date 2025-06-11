MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. MSÜ yerleştirme işlemleri ise aday değerlendirme puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adayların tercih sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların ikinci seçim aması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Yerleştirmelerin ardından okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğü ayrıca yerleştirme yapabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarında son durum…Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe lişkin resmi bir bilgilendirme yapmadı. 2024 yılında tercih işlemleri 10 Mayıs'ta tamamlanırken sonuçlar ise 11 Haziran'da erişime açılmıştı. 2025 yılında MSÜ tercih sonuçlarının 10-13 Haziran tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklanmıyor. Yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların yerleştirildikleri kurumlar ve ikinci seçim aşamasına ilişkin detaylar yer alacak. Sonuçlar ayrıca adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.MSÜ yerleştirme işlemleri, Aday Değerlendirme Puanına ve tercih önceliğine göre gerçekleştirilecek. Her yıl yerleştirme yapılan puanlar sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösterebiliyor. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor.İkinci seçim aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ilk olarak evrak kontrolünden geçecek. Adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi, sınav sonuç bilgisi, güvenlik soruşturması gibi belgeler talep edilecek. İkinci seçim aşamaları şunlardır;-Evrak kontrolü-Fiziki değerlendirme-Kişilik değerlendirme testi-Fiziki Yeterlilik Testi-Mülakat