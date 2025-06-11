Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 11:45 -
Güncelleme Tarihi:
11 Haziran 2025 11:45
MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adaylar tercihlerini tamamladı ve sonuçları bekliyor. MSÜ yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak sonuç ekranına ulaşabilecekler. Bu ekranda adayların hangi okul veya programa yerleştirildiği ve ikinci seçim aşamasına ilişkin detaylar açıklanacak.
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MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. MSÜ yerleştirme işlemleri ise aday değerlendirme puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Adayların tercih sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacak. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların ikinci seçim aması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Yerleştirmelerin ardından okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğü ayrıca yerleştirme yapabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih yerleştirme sonuçlarında son durum…MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe lişkin resmi bir bilgilendirme yapmadı. 2024 yılında tercih işlemleri 10 Mayıs'ta tamamlanırken sonuçlar ise 11 Haziran'da erişime açılmıştı. 2025 yılında MSÜ tercih sonuçlarının 10-13 Haziran tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. MSÜ TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklanmıyor. Yerleştirme sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.
MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların yerleştirildikleri kurumlar ve ikinci seçim aşamasına ilişkin detaylar yer alacak. Sonuçlar ayrıca adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ VE TERCİHLER BELİRLEYİCİ OLACAK
MSÜ yerleştirme işlemleri, Aday Değerlendirme Puanına ve tercih önceliğine göre gerçekleştirilecek. Her yıl yerleştirme yapılan puanlar sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösterebiliyor. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?
İkinci seçim aşamasına girmeye hak kazanan adaylar ilk olarak evrak kontrolünden geçecek. Adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi, sınav sonuç bilgisi, güvenlik soruşturması gibi belgeler talep edilecek. İkinci seçim aşamaları şunlardır;
-Evrak kontrolü
-Fiziki değerlendirme
-Kişilik değerlendirme testi
-Fiziki Yeterlilik Testi
-Mülakat
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