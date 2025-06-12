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GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgula: GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 11:57 -
Güncelleme Tarihi:
12 Haziran 2025 11:57
GSB kamp başvuru sonuçları 2025 sorgula: GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçları açıklandı mı?
GSB kamp başvuru sonuçları için gözler genc.gsb.gov.tr adresine çevrildi. İlk 5 dönem için başvurular 9 Haziran'da tamamlanırken başvuru yapan erkek ve kız öğrenciler, sonuçlara odaklandı. GSB Yaz Gençlik Kampına her genç, sadece birer kez katılabilecek. GSB kamp başvuruları değerlendirilirken aylık aile geliri asgari ücretin altında olanlar, şehit ve gazi yakını ve eğitim hayatında başarılı olanlara öncelik tanınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki GSB kamp başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı…
GSB kamp başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ücretiz olarak düzenlenecek kamplara gençler yoğun ilgi gösterirken her kamp dönemi 6 gün sürecek. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlandı. Katılımcılara kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat- sağlık sigortası yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) Kampları düzenlenecek. Kamplara katılım hakkı kazananların bu belgeleri, kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi zorunlu olacak. Peki GSB Yaz Gençlik Kampı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, sonuçların erişime açılacağı tarih…HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
GSB 2025 GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre "İlk 5 Dönem başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir."
KİMLERE ÖNCELİK SAĞLANACAK?
Aylık aile geliri 22.104,00 TL (2025 Asgari Ücreti) altında olanlar,
Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlar,
Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenler,
Son üç yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınır.
Kampa başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları doğrudan onaylanır.
Kamplara katılım hakkı kazananların bu belgeleri, kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi zorunludur. Belge sunmayanların başvuruları geçersiz sayılır ve yerlerine yedek adaylar atanır.
BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT
Kampa katılmaya hak kazananlar, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini, kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmak zorundadır.
Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, bu formu velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri gerekmektedir.
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