Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 19:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 19:41

Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli?

İtalya'nın Katanya limanından hareket eden Madleen gemisi 7 farklı ülkeden 12 gönüllüyü taşıyor. Gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor. Peki, Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli?

Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli?
Abone Ol
Yasemin Acar, 1988 yılında Almanya'da doğdu. Berlin'de büyüyen Acar, henüz 15 yaşındayken sosyal adalet ve mülteci hakları alanındaki sivil toplum çalışmalarına katılarak aktivizmle tanıştı. Peki, Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acarkaç yaşında, nereli,
 
YASEMİN ACAR KİMDİR?

Yasemin Acar FFC Basın Koordinatörü'dür.

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Acar, insani yardım gemisi Madleen'in İtalya'dan hareket eden kafilesinde de basın koordinatörü olarak yer aldı.

Alman vatandaşı olan Yasemin Acar, 37 yaşında; hayatını, evrensel insan hakları mücadelesine adadı.

Alman vatandaşı 38 yaşındaki Yasemin Acar, saadece gönüllü değil, aynı zamanda FFC'nin aktif organizatörlerinden biri. Bu yolculuk için tam bir yıldır çalıştıklarını belirten Acar, "Katılımcı değilim, organizatör olarak buradayım. Bir senedir zaten Gazze'ye ulaşmaya çalışıyoruz. İlk olarak geçen yıl gitmeye çalıştık. Yalnız durdurulduk. Ondan sonra 4 hafta önce Vicdan gemisiyle gidecektik ancak drone ile saldırdılar. Şimdi de nihayet ulaşabildik, Madleen'le yoldayız" dedi.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Cafer Mahiroğlu kimdir, tutuklandı mı? Gündem Cafer Mahiroğlu kimdir, tutuklandı mı?
Bandırmaspor Başkanı Kuter olağanüstü genel kurulda aday olmayacak Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor Başkanı Kuter olağanüstü genel kurulda aday olmayacak
Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli? Gündem Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli?
CANLI | İbrahim Hatipoğlu konuşuyor Galatasaray CANLI | İbrahim Hatipoğlu konuşuyor
Güven Bana ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Gündem Güven Bana ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü! Beşiktaş Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!
Manchester City'ye Chelsea'den kaleci Manchester City Manchester City'ye Chelsea'den kaleci
Lise devamsızlık hakkı kaç gün? 2025 Gündem Lise devamsızlık hakkı kaç gün? 2025
Kieran Tierney, Celtic'e geri döndü Arsenal Kieran Tierney, Celtic'e geri döndü
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Zenit'ten Sara için Galatasaray'a teklif!
2
Guti: "Galatasaray'a gitmesini istemem"
3
Galatasaray'da altı isme ayrılık izni!
4
Nelsson'a İtalya'dan yeni talip!
5
Osayi'nin maaş beklentisi Beşiktaş'a uymadı!
6
Manchester United'da yaprak dökümü!
7
Barcelona'da kesin veda kararı: Inaki Pena!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.