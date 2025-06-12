Harrell: "Henüz işim bitmedi"

NBA'de 2020 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Montrezl Harrell, kariyerinin iniş çıkışlarını anlattığı röportajda sahalara dönüş sinyali verdi.

calendar 12 Haziran 2025 13:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Harrell: 'Henüz işim bitmedi'
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NBA'de 2020 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Montrezl Harrell, kariyerinin iniş çıkışlarını anlattığı röportajda sahalara dönüş sinyali verdi.

Avustralya'nın Adelaide 36ers takımıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından BIG3 ligine katılmaya hazırlanan Harrell, "Henüz bitmedim," mesajı verdi.

2024-25 sezonunda NBL'de 20.5 sayı ve 9.3 ribaund ortalamaları yakalayan Harrell, All-NBL İkinci Takımı'na seçildi. 36ers ile play-in turnuvasına kalmayı başardı.


Chicago'da bu hafta başlayacak olan BIG3 sezonuna da katılacak Harrell, "Yeniden basketbola aşık oldum," diyerek özellikle Avustralya'daki basketbol ortamından büyük keyif aldığını belirtti. Porto Riko'daki kısa dönemli deneyimini ise "muhteşem" olarak tanımladı.

Ancak NBA'de yaşadığı hayal kırıklıklarını da saklamadı. 2022-23 sezonunda Philadelphia 76ers forması giydiği dönemi "nefret ettim" diyerek yorumlayan Harrell, kendisine verilen dakikaların tutulmaması nedeniyle koç Doc Rivers'a olan güveninin sarsıldığını söyledi.

2020'de Clippers'tan Lakers'a geçişi ise rakiplerine doğrudan bir mesajdı: "Karşı sokağa geçip size cehennemi yaşatmak istedim."

Diz sakatlığını atlattığını belirten Harrell, NBA'e dönüş için mental ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirtti. "Dövme, saç, piercing yüzünden benden korkuyorlar. Ama profesyonelliğimi herkes bilir," diyerek önyargılarla mücadele ettiğini vurguladı.


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