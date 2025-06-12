NBA'de 2020 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Montrezl Harrell, kariyerinin iniş çıkışlarını anlattığı röportajda sahalara dönüş sinyali verdi.Avustralya'nın Adelaide 36ers takımıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından BIG3 ligine katılmaya hazırlanan Harrell,mesajı verdi.2024-25 sezonunda NBL'de 20.5 sayı ve 9.3 ribaund ortalamaları yakalayan Harrell, All-NBL İkinci Takımı'na seçildi. 36ers ile play-in turnuvasına kalmayı başardı.Chicago'da bu hafta başlayacak olan BIG3 sezonuna da katılacak Harrell,diyerek özellikle Avustralya'daki basketbol ortamından büyük keyif aldığını belirtti. Porto Riko'daki kısa dönemli deneyimini iseolarak tanımladı.Ancak NBA'de yaşadığı hayal kırıklıklarını da saklamadı. 2022-23 sezonunda Philadelphia 76ers forması giydiği dönemidiyerek yorumlayan Harrell, kendisine verilen dakikaların tutulmaması nedeniyle koç Doc Rivers'a olan güveninin sarsıldığını söyledi.2020'de Clippers'tan Lakers'a geçişi ise rakiplerine doğrudan bir mesajdı:Diz sakatlığını atlattığını belirten Harrell, NBA'e dönüş için mental ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirtti.diyerek önyargılarla mücadele ettiğini vurguladı.