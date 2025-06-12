Ufuk Sarıca, Esenler Erokspor yolunda

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka başantrenörlüğü yapan Ufuk Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Esenler Erokspor'un başına geçebilir.

calendar 12 Haziran 2025 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ufuk Sarıca, Esenler Erokspor yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi'nin 51 yıldır küme düşmeyen en köklü takımlarından Karşıyaka'dan sezon içinde ayrılan antrenörü Ufuk Sarıca'nın yeni adresi belli oluyor.

Toplam 10 yıl görev yaptığı yeşil-kırmızılılarda önceki sezonlarda şampiyonluk dahil 3 kupa kazanan, geçen sene kulüpteki sponsor ve maaş krizleri nedeniyle kadro dağılınca ayrılmak zorunda kalan Ufuk Sarıca'ya ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'un talip olduğu öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edildi.

Ufuk Sarıca, Ocak ayında Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte görev almamıştı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.