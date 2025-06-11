Survivor finali ne zaman 2025? Survivor finali nerede olacak? İşte, Survivor final bilet fiyatları 2025

Survivor finali 2025 için geri sayım başladı. Son oynanan oyunla Survivor finalistleri 2025 belirlenmiş oldu. Önceki oynanan final oyununda, ilk gününde Batuhan finalist olmayı başarırken, 2. finalist de Adem olmuştu. Peki, Survivor finali ne zaman 2025? Survivor finali nerede olacak? İşte Survivor biletleri ve Survivor finalistleri 2025Survivor finalistleri 2025 Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe olarak belirlendi. 11 Haziran'da çeyrek finalde yarışacak dörtlünün ardından biri daha elenecek.11 Haziran'da Survivor çeyrek final, 12 Haziran'da yarı final ve 13 Haziran'da Survivor büyük final ile şampiyon belli olacak. Survivor finali saat 19:00'da başlayacak ve TV ekranlarından canlı yayınlanacak.Survivor çeyrek final ve final karşılaşmaları İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.Survivor final biletleri 2025 , Biletler; Biletix, BuBilet ve Mobilet'te satışa sunuldu.11 Haziran bilet fiyatı 450 TL12 Haziran bilet fiyatı 550 TL13 Haziran bilet fiyatı 650 TL olarak belirlendi.