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Survivor finali ne zaman 2025? Survivor finali nerede olacak? İşte, Survivor final bilet fiyatları 2025
Haber Tarihi: 11 Haziran 2025 17:51 -
Güncelleme Tarihi:
11 Haziran 2025 17:51
Survivor finali ne zaman 2025? Survivor finali nerede olacak? İşte, Survivor final bilet fiyatları 2025
Survivor finalistleri 2025 belli oldu. Survivor finali öncesi heyecan dorukta... Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün akşamki son bölümünde, Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final koltuğu için parkurda karşı karşıya geldi. Daha önce Survivor finalistleri Batuhan ve Adem olmuştu. Son oyun ile Survivor çeyrek finali 11 Haziran Çarşamba günü canlı yayınla ekranlarda olacak. Bu heyecana ortak olmak isteyen takipçiler Survivor final ne zaman 2025, Survivor final biletleri nasıl, nereden alınır araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Survivor finali ne zaman 2025? Survivor finali nerede olacak? İşte Survivor biletleri 2025 fiyatları
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Survivor finali 2025 için geri sayım başladı. Son oynanan oyunla Survivor finalistleri 2025 belirlenmiş oldu. Önceki oynanan final oyununda, ilk gününde Batuhan finalist olmayı başarırken, 2. finalist de Adem olmuştu. Peki, Survivor finali ne zaman 2025? Survivor finali nerede olacak? İşte Survivor biletleri ve Survivor finalistleri 2025
SURVİVOR FİNALİSTLERİ 2025
Survivor finalistleri 2025 Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe olarak belirlendi. 11 Haziran'da çeyrek finalde yarışacak dörtlünün ardından biri daha elenecek. SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN 2025?
11 Haziran'da Survivor çeyrek final, 12 Haziran'da yarı final ve 13 Haziran'da Survivor büyük final ile şampiyon belli olacak. Survivor finali saat 19:00'da başlayacak ve TV ekranlarından canlı yayınlanacak. SURVİVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?
Survivor çeyrek final ve final karşılaşmaları İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI 2025
Survivor final biletleri 2025 , Biletler; Biletix, BuBilet ve Mobilet'te satışa sunuldu.
11 Haziran bilet fiyatı 450 TL
12 Haziran bilet fiyatı 550 TL
13 Haziran bilet fiyatı 650 TL olarak belirlendi.
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