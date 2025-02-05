Sarunas Jasikevicius: "Kendi işimizi yapmadık"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos'a 91-90 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sarunas Jasikevicius: 'Kendi işimizi yapmadık'
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05 Şubat 2025 00:39
THY EuroLeague 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 91-90 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Biz kendi işimizi yapmadık bu akşam. Devrede konuştuğumuz gibi, Panathinaikos daha agresif olacaktı, bunu biliyorduk. Ne zaman bizim adımıza işleyen bir şey olsa bunu sürdüremedik. Zor bir yenilgi." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in bir sonraki haftasında 6 Şubat'ta Real Madrid ile karşılaşacak.

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