Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sezonun ilk antrenmanında takımın başında hazır bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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23 Haziran 2023 23:15
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, yeni sezon için start verdi. 

Kırmızı-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda yenileme ve pas çalışması yapıldı.

Basına kapalı olarak yapılan antrenmana geçen sezon kadroda yer alan futbolcuların yanı sıra kiralıktan dönen futbolcular da katıldı. İzinli olan bazı futbolcular antrenmana katılmadı. Samsunspor yarın saat 18.00'de basına kapalı olarak çalışmalarına devam edecek. 
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