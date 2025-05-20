Samsunspor tesislerinde minikler için futbol şöleni başlıyor

Samsunspor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat "Minikler Futbol Şenliği" iş birliği protokolü imzaladı.



Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Birimi koordinesinde ve Samsunspor Kulübü iş birliğiyle, öğrencilerin hareketli yaşam alışkanlığı kazanması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi amacıyla etkinlik düzenlenecek. 16-17-18 Haziran tarihlerinde saat 10.00'da Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde gerçekleşecek organizasyona, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy dahil olmak üzere 4 merkez ilçedeki ilkokullar gönüllü olarak katılım sağlayacak. Düzenlenen imza törenine ise Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus katıldı.



'ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIKLARI ŞEHRE AİDİYET DUYGULARINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'



İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ağar, "Samsunspor Kulübümüzle birlikte böylesine güzel bir iş birliği yapmak bizleri hem gururlandırdı hem de bu alandaki cesaretimizi artırdı. Elbette ilimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Ancak en temel hedeflerimizden biri, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini sağlamak. Onları sporla, sanatla, kültürle buluşturmak istiyoruz. Bu noktada Samsunsporumuzun hem imkanları hem de güçlü varlığıyla bu süreci destekliyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Günümüzde artık okul dışı ortamlar da öğrencilerimiz için birer öğrenme ve gelişim alanı haline gelmiş durumda. Biz de istiyoruz ki çocuklarımız bir yandan okulda eğitimlerini alırken, diğer yandan onlar için oluşturulmuş güvenli ve nezih ortamlarda hem eğlensinler, hem çeşitli etkinliklere katılsınlar hem de karakter gelişimlerini desteklesinler. Bu vesileyle Samsunspor Kulübü Başkan Vekilimiz Veysel Bilen'e ve kulüp yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel imkanı bizlerle buluşturdular. Öğrencilerimiz belki de kendileri için en anlamlı etkinliklerden birine katılmış olacaklar. Aynı zamanda bu çalışma ile çocuklarımızın yaşadıkları şehre aidiyet duygularını geliştirmeyi de hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Samsunspor Kulübümüze bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



'BU PROJE BİZLERİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR'



İmzalanan protokolden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Veysel Bilen, "Bu iş birliğiyle birlikte Samsun'un gençliğine yönelik ne denli değerli ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığımızı göstermiş olacağız. Aynı zamanda bu şenlik vesilesiyle çocuklarımızın Samsunspor'a ve diğer kulüplere kazandırılması yönünde önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu da bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Açık yüreklilikle söylemeliyim ki bu proje bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ümit ediyorum ki bugün attığımız bu adım, yaktığımız bu meşale hem merhum Mustafa Kemal Erkanat'ı anmak ve onu gelecek nesillere aktarmak adına anlamlı bir iz bırakacak hem de Samsunspor ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinin ne kadar değerli sonuçlar doğurduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu



