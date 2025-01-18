Samsunspor'dan maç sonu hakem tepkisi

Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Samsunspor'dan maç sonu hakem tepkisi
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18 Ocak 2025 21:11
Son güncelleme 18 Ocak 2025 22:07
Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Maç sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor'un paylaşımı, taraftarları tarafından ilgi gördü.

Samsunspor, daha sonra ise, "Sözde adaletinize rağmen, puanımızı aldık. Eve Dönüyoruz!" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.



NE OLMUŞTU?

Beşiktaş maçının 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kalmıştı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görüp ve oyun dışında kalmıştı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüştü.

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