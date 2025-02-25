Şampiyonluk yarışında ikili averaj Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.
Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.
Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<