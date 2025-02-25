Şampiyonluk yarışında ikili averaj Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyonluk yarışında ikili averaj Galatasaray'da
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25 Şubat 2025 00:25
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.

Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.


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