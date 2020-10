Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 68. dakikalarda Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta attı. Karagümrük, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile farkı 1'e indirdi. Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.



Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, 85. dakikada kırmızı kart gördü.



2 hafta aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.



Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.



FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK



enerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü.



Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.



Genç teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında kalede Altay Bayındır'a formayı verirken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Jose Sosa'yı oynatan Erol Bulut, önlerinde ise Enner Valencia, Ozan Tufan ve Mame Thiam'a şans verdi. Fenerbahçe'de gol yollarında ise Mbwana Samatta yer aldı.



MBWANA SAMATTA İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.



Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.



BEŞ FUTBOLCU KADRODA YOK



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5 önemli ismi Fatih Karagümrük maçı kadrosuna dahil etmedi.



Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı.



Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.



ÖMER FARUK BEYAZ İLK KEZ KADRODA



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu.



Geçen sezonun son dönümünde sarı-lacivertli formayı giyen genç oyuncu, bu sezon ise hiçbir maçta kadroya alınmamıştı.



PAPISS CISSE YEDEKLER ARASINDA



Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Fatih Karagümrük maçında ilk kez sarı-lacivertli kadroda yer aldı.



Geçen sezon Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.



FENERBAHÇE, KONTROLÜ ALARAK BAŞLADI



Fenerbahçe, 3 hücumcusunun yanına Ozan Tufan'ı da ekleyerek ve kısa paslarla oyunu kontrol ederek başladı. Karagümrük ise 4-1-4-1 ile başladı. Biglia'yı iki 4'lü bloğun arasında konumlandıran Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, savunmayı geride kurdurdu ve Ndao, Darri ve Salibur üçlüsüyle hızlı hücumlar aradı.



Ev sahibi ekip, maça hakim olsa da kapalı Karagümrük savunması karşısında hücum etmekte ve pozisyon bulmakta zorlandı. Kanatlardan ortalar yapan Fenerbahçe, bu şekilde gol arayışlarını sürdürdü.



Fenerbahçe, ilk tehlikeli atağını 5. dakikada yaptı. Jose Sosa'nın duran toptan yaptığı ortada Mauricio Lemos'un yaptığı kafa vuruşu direkten döndü.



SAMATTA ATTI, 1-0 OLDU



Bu pozisyon sonrası Fenerbahçe, yeniden gole yaklaşmakta zorlandı. Sürekli ortalar yapan Fenerbahçe, golü 24. dakikada buldu. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Mbwana Samatta, ön direkte altıpas içinde ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



Fenerbahçe, 1-0'dan sonra da oyunun kontrolünü tutmayı başardı. Karagümrük ise savunma anlayışından vazgeçmedi ancak 35'ten sonra daha çok adamla hücum etmeye başladı.



İlk yarının son 10 dakikasında etkili olan Karagümrük, ilk devrenin sonunda gole de yaklaştı. 42. dakikada Alassane Ndao'nun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Caner Erkin'e çarparak kaleye yönelen topu Altay Bayındır son anda kornere çelmeyi başardı.



Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe, Samatta'nın golüyle 1-0 önde kapattı.



İKİNCİ DEVRE DAHA AÇIK FUTBOL



Fenerbahçe, ikinci yarıya da etkili bir oyunla başladı. Ancak, Karagümrük de gol bulma anlayışıyla başlayınca iki takımın da açık oynadığı bir futbol ortaya çıktı. Karagümrük, Ndao ve Salibur ile etkili olmaya çalıştı. Ceza sahası dışından atılan şutlarla gol arayan Karagümrük'ün aksine Fenerbahçe, daha çok pas yaparak ve kanatlardan atak yaptı.



Karagümrük'te Şenol Can, gol için hücum hattını değiştirdi. 58. dakikada Darri ve Salibur kenara geldi, Jimmy Durmaz ve Aatif Chahechouhe oyuna girdi. Fenerbahçe'de ise Ozan Tufan ve Mame Thiam kenara gelirken, Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.



SAMATTA BU KEZ KAFAYLA ATTI: 2-0



10 dakikalık orta saha mücadeleleri sonrası golü bulan taraf Fenerbahçe oldu. 68. dakikada Jose Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Mbwana Samatta, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun solundan ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.



2-0'ın ardından Karagümrük'te 74. dakikada Lichaj ve Sobiech oyundan çıktı. Ramazan Civelek ve Mevlüt Erdinç oyuna girdi. Fenerbahçe'de ise aynı dakika içerisinde Jose Sosa çıktı, yerine Tolga Ciğerci oyuna girdi.



SABO PENALTIDAN FARKI İNDİRDİ



Karagümrük, VAR uyarısının ardından 78. dakikada penaltı kazandı. Lemos'une elle oynadığı gerekçesiyle kazanılan penaltıda Karagümrük adına Erik Sabo topun başına geldi. Sabo, topla Altay'ı ayrı köşelere gönderdi ve farkı 1'e indirdi.



Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, oyuna son müdahalesini Balkovec yerine Alparslan Erdem oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de ise Samatta yerine Papiss Cisse oyuna dahil oldu.



ALTAY BAYINDIR, İKİNCİ PENALTIDA 'DUR' DEDİ



Bu değişikliklerden saniyeler sonra Karagümrük bir penaltı daha kazandı. Mauricio Lemos'un, Erik Sabo'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Ayrıca, Lemos ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Kullanılan penaltı vuruşunda Erik Sabo, yine aynı köşeye attı ama Altay Bayındır bu kez doğru köşeyi seçerek penaltıyı kurtardı.



Maçın sonunda Karagümrük beraberlik golü için baskı kurdu ama Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücumun sağından Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşuna altıpas içinde ayak sokan Samatta, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



